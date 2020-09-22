Именины 22 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 22 сентября отмечают мужчины с именами Аким, Александр, Алексей, Андроник, Афанасий, Василий, Григорий, Захар, Иосиф, Марин, Никита, Руф, Руфиниан, Севериан, Севир, Сергей, Стратор, Феодосий, Феофан, Харитон, а также женщины по имени Анна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 22 сентября: мужские имена

Аким – форма имени древнееврейского имени Иоаким, которое означает "созданный Яхве", "утвержденный, поставленный Яхве" (Яхве – Бог).

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".

Андроник – имя имеет греческое происхождение, переводится как "победитель мужей".

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос. Означает "царственный", "царский"; "царь".

Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".

Захар – имя образовалось от древнееврейского имени Зехарья, что означает "Господь вспомнил" ("Яхве вспомнил"), "вспомянутый Господом", "памятный Господу", "помнящий Господа".

Иосиф – еврейское имя, означающее "Бог да воздаст", буквально "будет добавлен, прибавится".

Марин – имя латинского происхождения, означает "морской".

Никита – в переводе с греческого имя означает "победитель".

Руф, Руфиниан – имя латинского происхождения, означает "рыжий".

Севериан, Севир – имя латинского происхождения, означает "строгий, суровый, серьезный".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Стратор – имя римского происхождения, означает "воин".

Феодосий – имя греческого происхождения, означает "Богом данный".

Феофан – имя греческого происхождения, переводится как "богоявление".

Харитон – имя греческого происхождения, толкуется как "радость, благодать"; "благосклонный", "щедрый", "приятный, красивый".

Именины 22 сентября: женские имена

Анна – имя еврейского происхождения, переводится как "благая, благосклонная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нельзя делать в День осеннего равноденствия 2020.