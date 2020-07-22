Именины 22 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 22 июля отмечают мужчины с именами Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкратий, Федор, Ян. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 22 июля: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Андрей – имя греческого происхождения, обозначает "мужественный, храбрый".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Кирилл – в переводе с греческого имя означает "господин" или "владыка".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Панкратий – в переводе с древнегреческого языка имя означает "всесильный" или "всемогущий".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 22 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 22 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.