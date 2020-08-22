Именины 22 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 22 августа отмечают мужчины с именами Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Яков, Иван, Юлиан, Леонтий, Макар, Матвей, Петр, Самуил, Фока, Фотий, а также женщины с именами Арина, Ирина, Маргарита и Мария.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 22 августа: мужские имена

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Антон, Антоний – имя происходит от римского имени Antonius. Трактуется как "вступающий в бой", "противостоящий".

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Яков – библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Юлиан – имя латинского происхождения. Дословно означает – "человек из рода Юлиев", "юлианец", приверженец Юлия Цезаря. С греческого переводится как "кудрявый", "волнистый".

Леонтий – имя греческого происхождения, переводится как "львиный".

Макар, Макарий – имя греческого происхождения; означает "блаженный, счастливый".

Матвей – переводе с древнееврейского означает "дар Яхве", "дар Божий", "божий человек".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Самуил – древнееврейское имя. Переводится как "слушайте Бога" или "имя Божье".

Фока – имя греческого происхождения, переводится как "тюлень".

Фотий – имя греческого происхождения. Значение имени – "светлый".

Именины 22 августа: женские имена

Арина – устаревшая форма имени Ирина.

Ирина – имя в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

Маргарита – имя греческого происхождения, переводится как "жемчужина, жемчуг".

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые создали образ сотрудника на удаленной работе спустя 25 лет.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!