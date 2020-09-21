Именины 21 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 21 сентября отмечают мужчины с именами Георгий, Егор, Иван, Ян, а также женщины по имени Мария.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 21 сентября: мужские имена

Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец".

Егор – форма имени Георгий.

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Ян – форма имени Иоанн.

Именины 21 сентября: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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