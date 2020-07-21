Именины 21 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 21 июля отмечают мужчины с именами Александр, Дмитрий, Прокопий, Савва, Федор. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 21 июля: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Прокопий – имя греческого происхождения, означает "преуспевание, успех".

Савва – имя еврейского происхождения, переводится как "старик, старец, мудрец".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 21 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 21 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде.