Именины 21 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 21 августа отмечают мужчины с именами Герман, Григорий, Емельян, Иосиф, Кассиан, Леонид, Мирон, Моисей, Николай, Осип, Федор. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 21 августа: мужские имена

Герман – имя латинского происхождения, образовано от лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Григорий – имя греческого происхождения, переводится как "бодрствую".

Емельян – вариант имени Эмиль, происходящего от латинского aemulus – "соперник", "неуступчивый", "ревностный, страстный", "усердный", "противник".

Иосиф – форма библейского имени Йосеф, означающего "Бог да воздаст", буквально "будет добавлен, прибавится".

Кассиан – имя произошло от римского родового имени Cassius ("пустой"), таким образом Cassianus – "Кассиев, принадлежащий Кассию".

Леонид – имя древнегреческого происхождения. Значение имени – "потомок льва" или "подобный льву".

Мирон – в переводе с греческого означает "душистая смола", "благоухающий".

Моисей – древнееврейское мужское имя. По одной версии, имеет египетское происхождение и означает "дитя". По другой, значение имени – "извлеченный или спасенный из воды" (так могла назвать младенца египетская принцесса, найдя его в тростнике на берегу реки).

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Осип – форма еврейского имени Иосиф.

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 21 августа: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 21 августа, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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