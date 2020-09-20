Именины 20 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 20 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Андрей, Василий, Григорий, Евгений, Иван, Лев, Лука, Макар, Михаил, Николай, Пахом, Петр, Серапион, Созонт, Степан. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 20 сентября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "муж", "мужчина", "мужественный".

Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Означает "царственный", "царский"; "царь".

Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Евгений – в переводе с древнегреческого имя означает "благородный, знатный".

Лев – имя латинского или греческого происхождения, означает "лев", царь зверей.

Лука – имя имеет греческое происхождение, означает "свет" или "светящийся".

Макар – имя в переводе с греческого имя означает "блаженный, счастливый" или "благоденствующий".

Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Пахом – имя происходит из коптского языка, означает "орел или сокол; хищная птица"

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Серапион – имя греческого происхождения; один из эпитетов верховного бога Юпитера.

Созонт – имя греческого происхождения; переводится как "спасающий", "спаситель".

Степан – имя греческого происхождения; образовано от "стефанос" – "венок, венец, корона, диадема".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 20 сентября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 20 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда День осеннего равноденствия 2020: дата, традиции, что можно и нельзя делать.