Именины 20 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 19 июля отмечают мужчины с именами Акакий, Александр, Герман, Евстафий, Остап, Павел, Поликарп, Лукиан, Никон, Сергей, Фома, а также женщины с именами Евдокия и Евфросиния.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 20 июля: мужские имена

Акакий – греческое имя, переводится как "не делающий зла, кроткий, неплохой".

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Герман – имя латинского происхождения; восходит к лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Евстафий – имя греческого происхождения, означает "крепкий, здоровый, уравновешенный, спокойный".

Остап – украинская форма имени Евстафий.

Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Поликарп – в переводе с древнегреческого языка имя означает "обильный плодами", "многоплодный".

Лукиан – имя латинского происхождения. Произошло от Lucianus – "сын Луки", "принадлежащий Луке", или от Lucius, личного имени, образованного от lux – "свет", то есть Лукиан в этом случае значит "светлый".

Никон – имя греческого происхождения, значение имени – "побеждающий".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Фома – имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец".

Именины 20 июля: женские имена

Евдокия – имя греческого происхождения. Образовано от имени Эудокиа, означающего "благоволение".

Евфросиния – имя греческого происхождения, буквальное значение – "благомыслящая, радостная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся 20 июля, чтобы под защитой своего святого покровителя, ребенок рос счастливым и успешным.

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