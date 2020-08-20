Именины 20 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела считается духовным днем рождения.
День ангела 20 августа отмечают мужчины с именами Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Елисей, Иван, Митрофан, Михаил, Петр. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".
Антон – имя латинского происхождения, трактуется как "вступающий в бой", "противостоящий".
Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".
Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").
Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.
Елисей – имя древнееврейского происхождения, значение имени – "Бог – спасение".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Митрофан – имя греческого происхождения, переводится как "матерью явленный".
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".
Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 20 августа, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
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