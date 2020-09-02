Именины 2 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 2 сентября отмечают мужчины с именами Владимир, Виктор, Евстафий, Иоанн, Максим, Самуил, Тимофей, Федор, а также женщины по имени Руфина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 2 сентября: мужские имена

Владимир – славянское имя, трактуется как "владеющий миром".

Виктор – имя латинского происхождения, переводится как "победитель".

Евстафий – в переводе с древнегреческого "твердо стоящий".

Максим – имя имеет латинское происхождение и в переводе означает "величайший".

Самуил – древнееврейское имя, переводится как "слушайте Бога" или "имя Божье".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Тимофей – имя в переводе с греческого означает "почитающий Бога".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Именины 2 сентября: женские имена

Руфина – имя происходит от латинского слова "руфус" – "золотисто-желтый, рыжий".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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