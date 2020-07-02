Именины 2 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 2 июля отмечают мужчины с именами Иван, Ян, Варлаам, Иуда и Фаддей, а также женщины по имени Мария.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравить с именинами.

Именины 2 июля 2020 года: мужские имена

Иван – имя древнееврейского происхождения. Старинная его форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Ян – имя считается другим славянским вариантом имени Иоанн.

Варлаам – имя халдейского происхождения, обозначает "сын народа халдейского".

Иуда – библейское имя древнееврейского происхождения, переводится как "хвала Господу", "он восхваляет Господа".

Фаддей – древнееврейское имя, обозначает "похвала".

Именины 2 июля 2020 года: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Под такими именами можно крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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