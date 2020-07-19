Именины 19 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 19 июля отмечают мужчины с именами Анатолий, Антон, Аполлон, Архип, Валентин, Василий, Виктор, Глеб, Ефим, Иннокентий, Сидор, Федор, Феликс, а также женщины с именами Марфа, Марта, Люция, Ульяна и Юлия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 19 июля: мужские имена

Анатолий – в переводе с греческого означает "восточный" или "восход солнца".

Антон – имя древнегреческого происхождения, в переводе значит "состязаться", "вступать в бой".

Архип – имя греческого происхождения, значение имени – "повелитель лошадей".

Валентин – имя латинского происхождения, означает "здоровый, сильный".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Виктор – имя латинского происхождения, переводится как "победитель".

Глеб – имя скандинавского происхождения, означает "наследник бога".

Ефим – форма имени Евфимий – греческое имя, означает "благославный, благодушный", "благочестивый", "доброжелательный", "предвещающий добро".

Иннокентий – имя латинского происхождения, означает "невинный".

Сидор – славянская форма греческого имени Исидор. Означает "дар Исиды", то есть дар богини плодородия.

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Феликс – в переводе с латинского означает "преуспевающий", "счастливый", "плодородный".

Именины 19 июля: женские имена

Марфа – имя сирийского происхождения, означает "госпожа, хозяйка".

Марта – европейский вариант имени Марфа.

Люция – имя латинского происхождения, образовано от "lux", что дословно означает "свет", "освещение", "сияние".

Юлия – в переводе с латинского языка означает "из рода Юлиев"

Ульяна – славянская форма имени Юлия.

Под такими именами стоит крестить ребенка, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный календарь стрижек на июль 2020: благоприятные дни.