Именины 19 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 19 августа отмечают мужчины с именами Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист, а также женщины с именами Нонна и Кристина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинам .

Именины 19 августа: мужские имена

Архип – имя греческого происхождения, трактуется как "главный всадник", "повелитель лошадей" или "начальник конницы".

Макар – имя греческого происхождения; переводится как "блаженный, счастливый".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Спасий – имя произошло от славянского слова "спаситель".

Феоктист – имя древнегреческого происхождения, переводится как "созданный Богом".

Именины 19 августа: женские имена

Нонна – латинское женское имя, переводится как "девятая".

Кристина – в переводе с греческого имя означает "имени Христа" или "посвященная Христу".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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