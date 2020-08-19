Именины 19 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела считается духовным днем рождения человека. Фото: Pixabay
День ангела 19 августа отмечают мужчины с именами Архип, Макар, Михаил, Спасий, Феоктист, а также женщины с именами Нонна и Кристина.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинам .
Архип – имя греческого происхождения, трактуется как "главный всадник", "повелитель лошадей" или "начальник конницы".
Макар – имя греческого происхождения; переводится как "блаженный, счастливый".
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Спасий – имя произошло от славянского слова "спаситель".
Феоктист – имя древнегреческого происхождения, переводится как "созданный Богом".
Нонна – латинское женское имя, переводится как "девятая".
Кристина – в переводе с греческого имя означает "имени Христа" или "посвященная Христу".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявили, что выживают не самые сильные, а самые дружелюбные виды.
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