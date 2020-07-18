Именины 18 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

В православном календаре 18 июля представлены мужские и женские имена. Иллюстративное фото / Pixabay

День ангела 18 июля отмечают мужчины с именами Афанасий, Арсений, Василий, Кирилл, Сергей, Степан, Тихон, а также женщины с именами Анна, Агния, Елизавета, Камилла, Люция, Эльза, Варвара.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 18 июля: мужские имена

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный".

Василий – в переводе с греческого означает "царственный".

Кирилл – в переводе с греческого имя означает "господин" или "владыка".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Степан – имя греческого происхождения, переводится как "венок, венец, корона, диадема".

Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый жребий" или "удача".

Именины 18 июля: женские имена

Анна – в переводе с древнееврейского (Ханна) – "благосклонность", "расположение", "храбрость", "сила".

Агния – считается именем греческого происхождения. Значение имени – "невинная" или "непорочная".

Елизавета – имя еврейского происхождения , означает "Бог мой – клятва", "Богом я клянусь".

Эльза – форма имени Елизавета.

Камилла – в переводе с латинского – "безупречного происхождения". Также есть версия значения "служительница храма".

Люция – имя латинского происхождения, образовано от "lux", что дословно означает "свет", "освещение", "сияние".

Варвара – имя греческого происхождения, означает "варварский", то есть негреческий, иноземный.

Под такими именами стоит крестить ребенка, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

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