Именины 18 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 18 августа отмечают мужчины с именами Ефим, Иван, Иов, Максимилиан, Симон, Степан, Феоктист, а также женщины с именами Дарья, Евдокия, Мария, Нонна, Кристина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 18 августа: мужские имена

Ефим, Евфимий – имя древнегреческого происхождения, означает "благочестивый", "доброжелательный" или "предвещающий добро".

Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Иов – еврейское имя. Значение имени – "терпящий вражду", или "врагом ненавидимый, преследуемый".

Максимилиан – имя латинского происхождения, от maximus – "наибольший".

Симон, Семен – библейское имя, означает "услышанный", иногда трактуется как "слушающий".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Феоктист – имя древнегреческого происхождения, переводится как "созданный Богом".

Именины 18 августа: женские имена

Дарья – имя древнеперсидского происхождения, переводится как "хранящая благо".

Евдокия – имя греческого происхождения , переводится как "благоволение, любовь".

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Нонна – латинское женское имя, переводится как "девятая".

Кристина – в переводе с греческого имя означает "имени Христа" или "посвященная Христу".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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