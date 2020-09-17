Именины 17 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 17 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Асаф, Василий, Григорий, Иоанн, Иван, Митрофан, Михаил, Моисей, Николай, Павел, Парфен, Петр, Прилидиан, Степан. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 17 сентября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Асаф – арабское имя, означает "заботливый, запасливый".

Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Означает "царственный", "царский"; "царь".

Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Митрофан – имя греческого происхождения, переводится как "матерью явленный".

Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".

Моисей – древнееврейское имя, означает "извлеченный или спасенный из воды". По другой версии, это имя египетского происхождения и означает "дитя".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Парфен – имя греческого происхождения, переводится как "целомудренный, девственный, чистый".

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Прилидиан – латинское имя, значение – "главный из Лидии".

Степан – имя греческого происхождения; образовано от "стефанос" – "венок, венец, корона, диадема".

Именины 17 сентября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 17 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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