Именины 17 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 17 июля отмечают мужчины с именами Алексей, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Донат, Евфимий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Никон, Савва, Тихон, Федор, Феодот, Феофил, а также женщины с именами Александра, Анастасия, Мария, Марфа, Марта, Ольга, Роза, Татьяна, Феодотия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя дать ребенку, рожденному в этот день, как назвать при крещении и кого поздравляют с именинами.

Именины 17 июля: мужские имена

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Андрей – имя греческого происхождения, обозначает "мужественный, храбрый".

Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный".

Богдан – славянское имя, означает "Богом данный", "Божий дар", "Богом дарованный".

Василий – в переводе с греческого означает "царственный".

Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".

Дмитрий – имя греческого происхождения. Означает "посвященный богине Деметре", богине земли и плодородия.

Донат – имя латинского происхождения, от лат. donatus – "подаренный", "отданный".

Евфимий – греческое имя, означает "благославный, благодушный", "благочестивый", "доброжелательный", "предвещающий добро". Ефим – просторечная форма.

Марк – имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и стад, впоследствии бога войны.

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Николай – имя греческого происхождения, буквальное значение – "победитель народов".

Никон – имя греческого происхождения, значение имени – "побеждающий".

Савва – имя еврейского происхождения, переводится как "старик, старец, мудрец".

Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый жребий" или "удача".

Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".

Феодот – греческое имя. Значение – "Богдан", или "Богом дарованный".

Феофил – греческое имя. Значение имени – "любящий Бога, Богу мил".

Именины 17 июля: женские имена

Александра – женская форма имени Александр (означает "защищать", "отражать", "предотвращать").

Анастасия – имя греческого происхождения, означает "возвращение к жизни, воскресение, возрождение" ("возвращенная к жизни").

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Марфа – имя сирийского происхождения, означает "госпожа, хозяйка".

Марта – европейский вариант имени Марфа.

Ольга – считается, что имя произошло от скандинавских имен Helga и Helgi, которые означают "святой, священный".

Роза – имя латинского происхождения, образовано от rosa – роза.

Татьяна – с древнегреческого языка означает "устроительница", "учредительница". По другой версии, имя является женской формой мужского имени Татиан и переводится как "госпожа из рода Татия" (царя Тита Татия).

Феодотия – греческое имя, означает "Богом дарованная".

Под такими именами стоит крестить ребенка, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

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