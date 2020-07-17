Именины 17 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
Именины считаются духовным днем рождения человека. Иллюстративное фото / Pixabay
День ангела 17 июля отмечают мужчины с именами Алексей, Андрей, Арсений, Богдан, Василий, Георгий, Дмитрий, Донат, Евфимий, Ефим, Марк, Михаил, Николай, Никон, Савва, Тихон, Федор, Феодот, Феофил, а также женщины с именами Александра, Анастасия, Мария, Марфа, Марта, Ольга, Роза, Татьяна, Феодотия.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя дать ребенку, рожденному в этот день, как назвать при крещении и кого поздравляют с именинами.
Именины 17 июля: мужские имена
Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".
Андрей – имя греческого происхождения, обозначает "мужественный, храбрый".
Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный".
Богдан – славянское имя, означает "Богом данный", "Божий дар", "Богом дарованный".
Василий – в переводе с греческого означает "царственный".
Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".
Дмитрий – имя греческого происхождения. Означает "посвященный богине Деметре", богине земли и плодородия.
Донат – имя латинского происхождения, от лат. donatus – "подаренный", "отданный".
Евфимий – греческое имя, означает "благославный, благодушный", "благочестивый", "доброжелательный", "предвещающий добро". Ефим – просторечная форма.
Марк – имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и стад, впоследствии бога войны.
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Николай – имя греческого происхождения, буквальное значение – "победитель народов".
Никон – имя греческого происхождения, значение имени – "побеждающий".
Савва – имя еврейского происхождения, переводится как "старик, старец, мудрец".
Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "счастливый жребий" или "удача".
Федор – имя греческого происхождения, переводится как "дар Божий".
Феодот – греческое имя. Значение – "Богдан", или "Богом дарованный".
Феофил – греческое имя. Значение имени – "любящий Бога, Богу мил".
Именины 17 июля: женские имена
Александра – женская форма имени Александр (означает "защищать", "отражать", "предотвращать").
Анастасия – имя греческого происхождения, означает "возвращение к жизни, воскресение, возрождение" ("возвращенная к жизни").
Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".
Марфа – имя сирийского происхождения, означает "госпожа, хозяйка".
Марта – европейский вариант имени Марфа.
Ольга – считается, что имя произошло от скандинавских имен Helga и Helgi, которые означают "святой, священный".
Роза – имя латинского происхождения, образовано от rosa – роза.
Татьяна – с древнегреческого языка означает "устроительница", "учредительница". По другой версии, имя является женской формой мужского имени Татиан и переводится как "госпожа из рода Татия" (царя Тита Татия).
Феодотия – греческое имя, означает "Богом дарованная".
Под такими именами стоит крестить ребенка, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.
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