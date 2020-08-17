Именины 17 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела считается духовным днем рождения. Фото: Pixabay
День ангела 17 августа отмечают мужчины с именами Андрей, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Семен, а также женщины с именами Дарья, Ирина, Клара и Евдокия.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".
Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.
Денис – имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Семен, Симеон – имя еврейского происхождения, переводится как "услышанный".
Дарья – имя древнеперсидского происхождения, переводится как "хранящая благо".
Ирина – имя греческого происхождения. Значение имени – "мир", "спокойствие".
Клара – на латыни имя означает "светлая", "ясная".
Евдокия – имя греческого происхождения , переводится как "благоволение, любовь".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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