Именины 17 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 17 августа отмечают мужчины с именами Андрей, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Семен, а также женщины с именами Дарья, Ирина, Клара и Евдокия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 17 августа: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Денис – имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Семен, Симеон – имя еврейского происхождения, переводится как "услышанный".

Именины 17 августа: женские имена

Дарья – имя древнеперсидского происхождения, переводится как "хранящая благо".

Ирина – имя греческого происхождения. Значение имени – "мир", "спокойствие".

Клара – на латыни имя означает "светлая", "ясная".

Евдокия – имя греческого происхождения , переводится как "благоволение, любовь".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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