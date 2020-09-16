Именины 16 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 16 сентября отмечают мужчины с именами Алексей, Андрей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Илья, Константин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергей, Феоктист, Филипп, а также женщины с именами Василиса, Домна, Эдита.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 16 сентября: мужские имена

Алексей – имя в переводе с древнегреческого означает "защитник", "оберегающий".

Андрей – имя в переводе с древнегреческого означает "мужественный", "отважный"; "мужчина", "человек".

Василий – имя образовано от греческого имени Басилейос, которое позднее стало произноситься как Василиос. Означает "царственный", "царский"; "царь".

Владимир – древнерусское имя, означает "владеющий миром".

Ефим – имя греческого происхождения, означает "благочестивый", "доброжелательный" или "предвещающий добро".

Иван – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) пожалел", "Яхве (Бог) смилостивился", "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Илья – имя в переводе с древнееврейского означает "Яхве – мой бог" или "Мой бог Господь".

Константин – имя латинского происхождения; означает "постоянный, стойкий".

Михаил – имя еврейского происхождения, переводится как "Богу подобный".

Николай – в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Петр – имя в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Роман – имя греческого происхождения, переводится как "римлянин, римский".

Сергей – латинское (древнеримское) имя. В переводе значение звучит как "высокий" или "высокочтимый".

Феоктист – имя древнегреческого происхождения, означает "созданный Богом".

Филипп – имя греческого происхождения. Значение имени – "любящий коней".

Именины 16 сентября: женские имена

Василиса – имя греческого происхождения; означает "жена василевса, правителя"; "царица".

Домна – женское имя латинского происхождения, означает "госпожа".

Эдита – имя древнеанглийского происхождения, значение имени – "владеющая боем".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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