Именины 16 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 16 августа отмечают мужчины с именами Антон, Вячеслав, Иван, Исаак, Кузьма, Николай, а также женщины с именем Саломия.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 16 августа: мужские имена

Антон – имя латинского происхождения, трактуется как "вступающий в бой", "противостоящий".

Вячеслав – имя древнерусского происхождения; образовано от основ слов вяще (вяче) – "больше, лучше" + "слава": "более славный".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Исаак – имя библейского происхождения. В буквальном переводе с иврита означает "тот, который будет смеяться".

Кузьма, Косьма – имя образовано от греческого имени Космас, близкого по значению к слову "кузнец".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Именины 16 августа: женские имена

Саломия – имя древнееврейского происхождения, означает "мирная", "спокойная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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