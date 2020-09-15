Именины 15 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 15 сентября отмечают мужчины с именами Альфред, Демид, Евтихиан, Евтихий, Леонид, Мамант, Никита, Федор, Федот, Филадельф, Филипп, а также женщины с именами Руфина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 15 сентября: мужские имена

Альфред – древнеанглийское имя, переводится как "советчик эльфов".

Демид – имя греческого происхождения, трактуется как "мысль бога", "забота бога".

Евтихиан – имя греческого происхождения, переводится буквально как "Евтихиев сын".

Евтихий – мужское имя греческого происхождения, переводится как "счастливый", "великодушный", "веселый".

Леонид – имя греческого происхождения. Значение имени – "потомок льва" или "подобный льву".

Мамант – имя греческого происхождения, означает "вскормленный грудью".

Никита – имя греческого происхождения, означает "победитель".

Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".

Федот – имя в переводе с греческого языка означает "богоданный", "отданный, посвященный богам", "данный, подаренный".

Филадельф – имя греческого происхождения, означает "любящий брата/сестру".

Филипп – имя греческого происхождения. Значение имени – "любящий коней".

Именины 15 сентября: женские имена

Руфина – женская форма имени Руфин (от латинского слова "руфус" – "золотисто-желтый, рыжий").

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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