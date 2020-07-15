Именины 15 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 15 июля отмечают мужчины с именами Арсений, Фотий и Ювеналий. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 15 июля: мужские имена

Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина; мужской, мужественный".

Фотий – имя греческого происхождения, в переводе значит "Светлый".

Ювеналий – христианское имя римского происхождения, означает "Юношеский".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя ребенок рос счастливым и успешным.

Именины 15 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 15 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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