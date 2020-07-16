Именины 16 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 16 июля отмечают мужчины с именами Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 16 июля: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Анатолий – в переводе с греческого означает "восточный" или "восход солнца".

Василий – в переводе с греческого имя Василий означает "царственный".

Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец".

Герасим – в переводе с древнегреческого – "уважаемый", "чтимый", "старший".

Демид – имя греческого происхождения, образовалось от имени Диомид (Диомед), состоящее из двух смысловых основ "Зевс" (бог) и "размышлять", "заботиться". Трактуется как "мысль бога", "забота бога".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Марк – имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и стад, впоследствии бога войны.

Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".

Филипп – в переводе с греческого языка означает "любящий коней".

Фома – имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец".

Под такими именами стоит крестить мальчика, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

Именины 16 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 16 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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