Именины 16 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
В православном календаре 16 июля представлены только мужские имена. Иллюстративное фото / Pixabay
День ангела 16 июля отмечают мужчины с именами Александр, Анатолий, Василий, Георгий, Герасим, Демид, Иван, Константин, Марк, Михаил, Филипп, Фома. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 16 июля: мужские имена
Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".
Анатолий – в переводе с греческого означает "восточный" или "восход солнца".
Василий – в переводе с греческого имя Василий означает "царственный".
Георгий – имя греческого происхождения, означает "земледелец".
Герасим – в переводе с древнегреческого – "уважаемый", "чтимый", "старший".
Демид – имя греческого происхождения, образовалось от имени Диомид (Диомед), состоящее из двух смысловых основ "Зевс" (бог) и "размышлять", "заботиться". Трактуется как "мысль бога", "забота бога".
Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".
Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".
Марк – имя латинского происхождения. Произошло от римского имени Marcus, которое, возможно, означает "родившийся в марте", или от Марса – бога-покровителя людей и стад, впоследствии бога войны.
Михаил – древнееврейское имя, переводится как "Богу подобный", "кто как Бог" и "тот, кто подобен Богу".
Филипп – в переводе с греческого языка означает "любящий коней".
Фома – имя образовано от "Томас" – греческой транскрипции арамейского имени, которое означает "близнец".
Под такими именами стоит крестить мальчика, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.
Именины 16 июля: женские имена
В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 16 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.
Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный посевной календарь на июль 2020: когда не стоит работать в саду и огороде.