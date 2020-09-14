Именины 14 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 14 сентября отмечают мужчины с именами Дионисий, Ермоген, Иисус, Симеон, а также женщины с именами Марфа, Наталья, Татьяна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 14 сентября: мужские имена

Дионисий – форма имени Денис, означает "Дионису принадлежащий" (античному богу вина).

Ермоген – имя греческого происхождения, означает "потомок Гермеса".

Иисус – еврейское имя, переводится как "Господь есть Спасение (Иешуа), Бог в помощь".

Симеон – библейское имя еврейского происхождения, переводится как "услышанный".

Именины 14 сентября: женские имена

Марфа – имя древнееврейского происхождения, означающее "госпожа", "хозяйка".

Наталья – имя образовано от латинского слова natalis, что означает – "родная". Трактуется также как "благословенная", "рождественская".

Татьяна – имя греческого происхождения. Означает "устроительница" или "учредительница".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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