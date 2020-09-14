Именины 14 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 14 сентября отмечают мужчины с именами Дионисий, Ермоген, Иисус, Симеон, а также женщины с именами Марфа, Наталья, Татьяна.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 14 сентября: мужские имена
Дионисий – форма имени Денис, означает "Дионису принадлежащий" (античному богу вина).
Ермоген – имя греческого происхождения, означает "потомок Гермеса".
Иисус – еврейское имя, переводится как "Господь есть Спасение (Иешуа), Бог в помощь".
Симеон – библейское имя еврейского происхождения, переводится как "услышанный".
Именины 14 сентября: женские имена
Марфа – имя древнееврейского происхождения, означающее "госпожа", "хозяйка".
Наталья – имя образовано от латинского слова natalis, что означает – "родная". Трактуется также как "благословенная", "рождественская".
Татьяна – имя греческого происхождения. Означает "устроительница" или "учредительница".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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