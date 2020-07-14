Именины 14 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 14 июля отмечают мужчины с именами Алексей, Аркадий, Василий, Дамиан (Демьян), Иван, Кузьма, Лев, Никодим, Павел, Петр, Константин, Ян, а также женщины с именами Ангелина и Анжела.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя дать ребенку, рожденному в этот день, как назвать при крещении и кого поздравляют с именинами.

Именины 14 июля: мужские имена

Алексей – имя греческого происхождения, означает "защищать", "отражать", "предотвращать".

Аркадий – имя греческого происхождения, означает "житель Аркадии", в переносном значении – "пастух".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Дамиан, Демьян – имя греческого происхождения, образовано от латинского Damianus, что переводится как "посвященный Дамии".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Кузьма – имя греческого происхождения, означает "мир".

Лев – имя латинского слова или греческого происхождения, означает "лев", царь зверей.

Никодим – имя греческого происхождения , означает "побеждающий народ".

Павел – имя латинского происхождения, образовано от paulus — "малый", "небольшой".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Константин – имя латинского происхождения; произошло от лат. Constans – "постоянный, стойкий".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 14 июля: женские имена

Ангелина – имя произошло от греческого слова "ангелос", что переводится как "вестник" или "посланец".

Анжела – славянская форма имени Ангела, которое также произошло от "ангелос".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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