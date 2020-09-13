Именины 13 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 13 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Геннадий, Куприян, Михаил. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 13 сентября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Владимир – древнерусское имя (Володимѣръ), означает "владеющий миром".

Геннадий – в переводе с греческого языка означает "благородный", "благородного происхождения".

Куприян – имя греческого происхождения; переводится как "кипрский, с острова Кипр".

Михаил – имя еврейского происхождения. Буквально означает "Кто как Бог", или "Тот, Кто как Бог".

Именины 13 сентября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 13 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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