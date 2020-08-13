Именины 13 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 13 августа отмечают мужчины с именами Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Денис, Егор, Иван, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, а также женщины с именами Анна и Елизавета.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 13 августа: мужские имена

Антон – имя латинского происхождения, трактуется как "вступающий в бой", "противостоящий".

Арсений – имя греческого происхождения, означает "мужчина; мужской, мужественный".

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Вениамин – имя древнееврейского происхождения, в переводе означает "сын правой руки".

Владимир – имя древнерусского происхождения. Трактуется как "владеющий миром".

Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".

Денис – имя происходит от древнегреческого имени Дионисиос, означающего "принадлежащий Дионису".

Егор – имя произошло от имени Георгий.

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Максим – имя латинского происхождения, от лат. maximus – "самый большой, величайший".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Юрий – форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец".

Именины 13 августа: женские имена

Анна – имя древнееврейского происхождения. Означает "благая, благосклонная".

Елизавета – имя древнееврейского происхождения. Значение имени – "Бог мой – клятва", "почитающая Бога" или "заклинающая Богом".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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