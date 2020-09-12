Именины 12 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 12 сентября отмечают мужчины с именами Александр, Аникей, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Евстафий, Ефрем, Иоанн, Игнат, Макар, Никодим, Павел, Петр, Савва, Спиридон, Фантин, Федор, Христофор, Яков, а также женщины с именами Елизавета и Ангелина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 12 сентября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Аникей – имя происходит от народной формы крестильного имени Иоанникий, предположительно образованного от греческих слов Иоанн и победа.

Арсений – имя в переводе с древнегреческого означает "мужской" или "мужественный".

Гавриил – библейское имя (Гавриэль). Значение имени – "моя мощь – Бог", "сила Божия" или "помощник Бога", "поддерживающий Бога".

Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".

Даниил – имя библейского происхождения, восходящее к древнееврейскому имени Даниэль, личному имени пророка Даниила. Буквальный перевод: "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Евстафий – имя греческого происхождения; переводится как "твердо стоящий".

Ефрем – имя произошло от древнееврейского имени Эфрайим, которое означает "плодовитый".

Иоанн (Иван) – имя древнееврейского происхождения. Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Игнат – имя произошло от римского родового имени Egnatius, переводится как "огненный".

Макар – имя греческого происхождения; переводится как "блаженный, счастливый".

Никодим – имя греческого происхождения, переводится как "побеждающий народ".

Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Петр – в переводе с древнегреческого языка означает "скала, камень".

Савва – в переводе с древнеарамейского означает "старик, старец, мудрец".

Спиридон – имя греческого происхождения. Значение имени: "надежный", а также "плетеная корзинка".

Фантин – имя латинского происхождения, переводится как "ребенок".

Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".

Христофор – имя греческого происхождения; толкуется как "носящий в себе Христа", "чтящий Христа".

Яков – библейское имя, в буквальном переводе с иврита означает "следующий по пятам".

Именины 12 сентября: женские имена

Елизавета – имя в переводе с древнееврейского означает "Бог мой – клятва", "почитающая Бога" или "заклинающая Богом".

Ангелина – имя греческого происхождения, переводится как "вестник" или "посланец".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как носить тканевую маску: в МОЗ дали советы родителям школьников.