Именины 12 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 12 октября отмечают мужчины с именами Альфред, Иоанн (Иван), Феофан. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 12 октября: мужские имена

Альфред – древнеанглийское имя, переводится как "советчик эльфов".

Иоанн (Иван) – имя еврейского происхождения, переводится как "Яхве (Бог) помиловал", "Яхве да будет милостив", "Благодать Божия".

Феофан – имя греческого происхождения, переводится как "богоявление".

Под такими именами стоит крестить мальчиков, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Именины 12 октября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 12 октября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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