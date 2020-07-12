Именины 12 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 12 июля отмечают мужчины с именами Григорий, Иона, Неофит, Павел, Парфений, Петр и Семен. Женские имена в православном календаре на эту дату не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какое имя дать ребенку, рожденному в этот день, как назвать при крещении и кого поздравляют с именинами.

Именины 12 июля: мужские имена

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Иона – древнееврейское имя, переводится как "голубь".

Неофит – имя греческого происхождения, переводится как "новонасажденный".

Павел – имя латинского происхождения, образовано от paulus – "малый", "небольшой".

Парфений – имя греческого происхождения, образовалось от "партенос" – "целомудренный, девственный, чистый".

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Семен – произошло от древнего иудейского имени Симеон, что значит "слушающий", "услышанный Богом", "Бог услышал".

Под такими именами стоит крестить мальчика, родившегося в этот день, чтобы под защитой своего святого покровителя, он рос счастливым и успешным.

Именины 12 июля: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 12 июля, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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