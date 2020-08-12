Именины 12 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 12 августа отмечают мужчины с именами Анатолий, Аполлон, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел, Ян, а также женщины с именами Ангелина, Анжела, Люция.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 12 августа: мужские имена

Анатолий – имя греческого происхождения, что переводится как "восток".

Аполлон – древнегреческое имя, означает "отвращающий", "освобожденный, свободный".

Валентин – имя латинского происхождения; значение – "здоровый, сильный".

Герман – имя латинского происхождения; от лат. Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Лука – имя имеет греческое происхождение и означает "Свет" или "Светящийся".

Максим – имя латинского происхождения, от лат. maximus – "самый большой, величайший".

Павел – имя в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 12 августа: женские имена

Ангелина – имя греческого происхождения, переводится как "вестник", "посланец".

Анжела – форма имени Ангела, имя греческого происхождения. По значению имя тождественно имени Ангелина.

Люция – имя имеет латинское происхождение, образовано от lux, что дословно означает "свет", "освещение", "сияние".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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