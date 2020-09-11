Именины 11 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 11 сентября отмечают мужчины с именами Иван Исаакий, Ян. Женские имена на эту дату в церковном календаре не представлены.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 11 сентября: мужские имена

Иоанн (Иван) – имя древнееврейского происхождения. Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Исаакий – церковная форма еврейского имени Исаак, означающего "он засмеялся".

Ян – форма имени Иоанн.

Именины 11 сентября: женские имена

В этот день в церковном календаре нет женских имен, поэтому девочку, родившуюся 11 сентября, стоит называть и крестить исходя из ближайших женских именин святых.

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