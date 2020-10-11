Именины 11 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 11 октября отмечают мужчины с именами Александр, Вячеслав, Георгий, Кирилл, Марк, а также женщины по имени Анна, Мария, Татьяна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 11 октября: мужские имена

Александр – имя греческого происхождения, в переводе означает "защищающий людей".

Вячеслав – славянское имя, означает "более славный", "самый славный".

Георгий – имя греческого происхождения; означает "земледелец".

Кирилл – имя в переводе с греческого означает "господин" или "владыка".

Марк – имя латинского происхождения, по одной версии, трактуется как "молоток", по другой, произошло от имени бога войны Марса.

Именины 11 октября: мужские имена

Анна – имя еврейского происхождения, переводится как "благая, благосклонная".

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Татьяна – имя римского или греческого происхождения. Трактуется как "госпожа из рода Татия" (царя); "устроительница" или "учредительница".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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