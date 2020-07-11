Именины 11 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 11 июля отмечают мужчины с именами Александр, Андрей, Богдан, Герман, Иван, Константин, Лука, Феодот, Кир, Павел, Сергей, Ян, а также женщины по имени Мария и Фаина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 11 июля: мужские имена

Александр – имя в переводе с греческого означает "защищающий людей".

Андрей – имя греческого происхождения, обозначает "мужественный, храбрый".

Богдан – славянское имя, означает "Богом данный", "Божий дар", "Богом дарованный".

Герман – имя латинского происхождения, образовано от Germanus – "единоутробный", "близкий", "родной".

Иван – имя древнееврейского происхождения (от Иоанн). Переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Константин – имя латинского происхождения; образовано от constans – "постоянный, стойкий".

Лука – имя греческого происхождения, предположительно, образовалось от лат. lux — "свет". Один из вариантов значения имени — "светлый, светящийся" или "родившийся на рассвете".

Феодот – греческое имя. Значение – "Богдан", или "Богом дарованный".

Кир – имя греческого (означает "господин") или персидского ("Как солнце") происхождения.

Павел – имя латинского происхождения, образовалось от латинского paulus – "малый", "небольшой".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 11 июля: женские имена

Мария – древнееврейское имя библейского происхождения, произошло от Мариам. Имя переводится по-разному: "горечь", "мятеж", "госпожа", "любимая, желанная".

Фаина – имя греческого происхождения, переводится как "сияющая, блестящая".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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