Именины 10 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 10 сентября отмечают мужчины с именами Агафон, Анатолий, Арсений, Афанасий, Григорий, Денис, Иларион, Иосиф, Павел, Федор, а также женщины с именами Анна и Инесса.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 10 сентября: мужские имена

Агафон – имя греческого происхождения, означает "добро, благо".

Анатолий – имя в переводе с древнегреческого языка означает "восточный", "восток", "восход солнца" или же "рассвет".

Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина"; "мужской, мужественный".

Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".

Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".

Денис – имя греческого происхождения, означающее "принадлежащий, посвященный Дионису" (олимпийскому богу виноделия).

Иларион – имя греческого происхождения, трактуется как "веселый" или "радостный".

Иосиф – библейское имя, означающее "Бог да воздаст", буквально "будет добавлен, прибавится".

Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".

Именины 10 сентября: женские имена

Анна – имя еврейского происхождения. Переводится как "благая, благосклонная".

Инесса – форма имени Агнесса, переводится как "агнец", "ягненок", "невинная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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