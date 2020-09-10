Именины 10 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела считается духовным днем рождения. Фото: Pixabay
День ангела 10 сентября отмечают мужчины с именами Агафон, Анатолий, Арсений, Афанасий, Григорий, Денис, Иларион, Иосиф, Павел, Федор, а также женщины с именами Анна и Инесса.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Агафон – имя греческого происхождения, означает "добро, благо".
Анатолий – имя в переводе с древнегреческого языка означает "восточный", "восток", "восход солнца" или же "рассвет".
Арсений – имя греческого происхождения, переводится как "мужчина"; "мужской, мужественный".
Афанасий – имя греческого происхождения, означающее "бессмертный".
Григорий – имя греческого происхождения; переводится как "бодрствую".
Денис – имя греческого происхождения, означающее "принадлежащий, посвященный Дионису" (олимпийскому богу виноделия).
Иларион – имя греческого происхождения, трактуется как "веселый" или "радостный".
Иосиф – библейское имя, означающее "Бог да воздаст", буквально "будет добавлен, прибавится".
Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".
Федор – имя греческого происхождения; переводится как "дарованный Богом", "Божий дар".
Анна – имя еврейского происхождения. Переводится как "благая, благосклонная".
Инесса – форма имени Агнесса, переводится как "агнец", "ягненок", "невинная".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, чем опасен астероид Апофис: когда он долетит до Земли и что может произойти.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!