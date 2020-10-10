Именины 10 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 10 октября отмечают мужчины с именами Виктор, Игнат, Марк, Филимон, а также женщины по имени Дорофея.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 10 октября: мужские имена

Виктор – имя латинского происхождения, переводится как "победитель".

Игнат – имя римского происхождения, переводится как "огненный".

Марк – имя латинского происхождения, по одной версии, трактуется как "молоток", по другой, произошло от имени бога войны Марса.

Филимон – имя в переводе с древнегреческого означает "любимый".

Именины 10 октября: мужские имена

Дорофея – греческое имя, значение имени – "дарованная Богом".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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