Именины 10 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 10 октября отмечают мужчины с именами Виктор, Игнат, Марк, Филимон, а также женщины по имени Дорофея.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 10 октября: мужские имена
Виктор – имя латинского происхождения, переводится как "победитель".
Игнат – имя римского происхождения, переводится как "огненный".
Марк – имя латинского происхождения, по одной версии, трактуется как "молоток", по другой, произошло от имени бога войны Марса.
Филимон – имя в переводе с древнегреческого означает "любимый".
Именины 10 октября: мужские имена
Дорофея – греческое имя, значение имени – "дарованная Богом".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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