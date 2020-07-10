Именины 10 июля: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 10 июля отмечают мужчины с именами Александр, Владимир, Георгий, Егор, Иван, Иоанн, Лука, Мартин, Петр, Самсон, Серапион, Юрий, Ян, а также женщины с именами Иоанна, Жанна и Яна.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого сегодня поздравляют с именинами.

Именины 10 июля: мужские имена

Александр – имя в переводе с греческого означает "защищающий людей".

Владимир – славянское имя, которое трактуется как "владеющий миром".

Георгий – имя греческого происхождения, произошло от "Георгиос" – "земледелец".

Егор – древнерусский вариант имени Георгий.

Иоанн – древнееврейское имя, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Иван – славянский вариант имени Иоанн.

Лука – имя греческого происхождения, предположительно образовалось от лат. lux — "свет". Один из вариантов значения имени — "светлый, светящийся" или "родившийся на рассвете".

Мартин – имя произошло от римского Martinus, что означает "принадлежащий Марсу", "посвященный Марсу", римскому богу войны.

Петр – в переводе с древнегреческого языка – "скала, камень".

Самсон – имя образовано от еврейского имени Шимшон. Переводится с древнееврейского как "солнечный".

Серапион – имя греческого происхождения, означает "служитель культа Сераписа", божества эллинистического Египта.

Юрий – славянский вариант греческого имени Георгий, означающего "земледелец".

Ян – славянский вариант имени Иоанн.

Именины 10 июля: женские имена

Иоанна – имя древнееврейского происхождения, образовалось как парное к мужскому имени Иоанн.

Жанна – французская форма библейского имени Иоанн.

Яна – женская форма имени Ян, которое также происходит от имени Иоанн.

Под такими именами стоит крестить детей, рожденных в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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