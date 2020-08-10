Именины 10 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 10 августа отмечают мужчины с именами Василий, Ефим, Иван, Моисей, Никанор, Николай, Остап, Павел, Прохор, Сергей, Эрик, Юлиан, Юлий, а также женщины с именами Алена, Анастасия, Антонина, Арина, Елена, Ирина.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 10 августа: мужские имена

Василий – имя греческого происхождения ("басилейос" – "царский, царственный").

Ефим – имя древнегреческого происхождения, означает "благочестивый", "доброжелательный" или "предвещающий добро".

Иван – имя древнееврейского происхождения. Его старинная форма, Иоанн, переводится как "Бог смилостивился, помиловал".

Моисей – древнееврейское мужское имя. По одной версии, имеет египетское происхождение и означает "дитя". По другой, значение имени – "извлеченный или спасенный из воды" (так могла назвать младенца египетская принцесса, найдя его в тростнике на берегу реки).

Никанор – имя греческого происхождения. Значение имени – "видящий победу".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Остап – форма имени Евстафий, которое в переводе с греческого языка означает "твёрдо стоящий", "твёрдый, неизменный, стойкий".

Павел – в переводе с латинского языка означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Прохор – имя греческого происхождения, означает "тот, кто перед хором", "управляющий хором".

Сергей – имя латинского происхождения, означает "высокий" или "высокочтимый".

Эрик – по первой версии, имя со скандинавского переводится как "вечный правитель". По второй версии, имя имеет германские корни и образовано от германского имени Euric.

Юлиан – имя латинского происхождения, означает "из рода Юлиев" или "юлианец".

Юлий – имя происходит от имени легендарного римского героя Юла Аскания, сына Энея и Креусы. Значение имени предположительно взято из греческого языка, в котором означает "пушистобородый"

Именины 10 августа: женские имена

Алена – вариант имени Елена.

Анастасия – женская форма имени Анастасий, означающего "возвращение к жизни, воскресение, возрождение" ("возвращенная к жизни").

Антонина – в переводе с греческого имя означает "вступающая в бой", "состязающаяся в силе", "противостоящая", "противница", "достойная похвалы".

Арина – вариант имени Ирина.

Елена – имя греческого происхождения, переводится как "солнечный луч" или "солнечный свет".

Ирина – имя греческого происхождения. Значение имени – "мир", "спокойствие".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда три Спаса в 2020 году в Украине: дата и традиции праздников.