Именины 1 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 1 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Николай, Тимофей, а также женщины по имени Фекла.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 1 сентября: мужские имена
Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".
Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".
Тимофей – имя в переводе с греческого означает "почитающий Бога".
Именины 1 сентября: женские имена
Фекла – в переводе с древнегреческого языка обозначает "слава Божья".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, можно ли отказываться быть крестным: в ПЦУ отреагировали на популярное суеверие.