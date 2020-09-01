Именины 1 сентября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 1 сентября отмечают мужчины с именами Андрей, Николай, Тимофей, а также женщины по имени Фекла.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 1 сентября: мужские имена

Андрей – имя греческого происхождения, переводится как "мужественный" или "отважный".

Николай – имя в переводе с греческого языка означает "победитель народов".

Тимофей – имя в переводе с греческого означает "почитающий Бога".

Именины 1 сентября: женские имена

Фекла – в переводе с древнегреческого языка обозначает "слава Божья".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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