Именины 1 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка
День ангела 1 октября отмечают мужчины с именами Аркадий, Илларион, Рем, а также женщины с именами Арина, Ефросиния, Ирина, София.
OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.
Именины 1 октября: мужские имена
Аркадий – имя имеет греческое происхождение, переводится как "житель Аркадии".
Илларион – имя греческого происхождения, означает "веселый" или "радостный".
Рем – имя римского происхождения. В СССР имя имело значение "Революция, Энгельс, Маркс".
Именины 1 октября: женские имена
Арина – устаревшая форма имени Ирина.
Ефросиния – имя греческого происхождения, переводится как "благомыслящая, радостная".
Ирина – имя в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".
София – в переводе с древнегреческого языка имя означает "мудрость", "премудрость", "мудрая".
Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.
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