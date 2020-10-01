Именины 1 октября: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 1 октября отмечают мужчины с именами Аркадий, Илларион, Рем, а также женщины с именами Арина, Ефросиния, Ирина, София.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 1 октября: мужские имена

Аркадий – имя имеет греческое происхождение, переводится как "житель Аркадии".

Илларион – имя греческого происхождения, означает "веселый" или "радостный".

Рем – имя римского происхождения. В СССР имя имело значение "Революция, Энгельс, Маркс".

Именины 1 октября: женские имена

Арина – устаревшая форма имени Ирина.

Ефросиния – имя греческого происхождения, переводится как "благомыслящая, радостная".

Ирина – имя в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой".

София – в переводе с древнегреческого языка имя означает "мудрость", "премудрость", "мудрая".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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