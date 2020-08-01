Именины 1 августа: кто отмечает День ангела и как назвать ребенка

День ангела 1 августа отмечают мужчины с именами Варлаам, Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, а также женщины с именами Евгения, Ефросиния.

OBOZREVATEL предлагает узнать, как лучше назвать ребенка, рожденного в этот день, какое имя дать при крещении и кого стоит поздравлять с именинами.

Именины 1 августа: мужские имена

Варлаам – имя, по одной из версий, халдейского происхождения. Переводится как "сын народа халдейского".

Григорий – имя греческого происхождения, образовано от слова "грегорео" – "бодрствую".

Дмитрий – имя в переводе с древнегреческого означает "земледелец" или "посвященный Деметре" – древнегреческой богине плодородия и земледелия.

Митрофан – имя греческого происхождения. Значение имени – "матерью явленный".

Роман – имя произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима"

Серафим – имя произошло от библейского наименования шестикрылых ангелов, что звучало на древнееврейском как "серафим". В переводе означает "огненный".

Степан – имя греческого происхождения, означает "венок, венец, корона, диадема".

Тихон – имя греческого происхождения, переводится как "судьба", "случай".

Именины 1 августа: женские имена

Евгения – в переводе с греческого "высокородная, благородная, потомок благородного рода".

Ефросиния – имя греческого происхождения, означает "благомыслящая, радостная".

Под такими именами стоит крестить мальчиков и девочек, родившихся в этот день, чтобы под опекой своего святого покровителя они росли счастливыми и удачливыми.

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