Ильин день: что нельзя делать 2 августа, традиции и приметы

Православные верующие в воскресенье, 2 августа, отмечают Ильин день. Так, в эту дату чествуют память ветхозаветного пророка Илии.

Илья является одним из самых почитаемых святых в христианстве, наряду с Николаем Чудотворцем. В народе считается, что пророк имеет власть над дождями и засухой. Подробнее о празднике, его истории, традиции, приметах и запретах читайте далее в материале OBOZREVATEL.

История праздника: пророк Илия

История святого пророка Илии описана в Ветхом Завете. Он жил в IX веке до Рождества Христова в Израильском царстве, был ревностным служителем Бога и грозным обличителем идолопоклонства.

В христианстве и в иудаизме считается, что Илия живым вознесся на небо: "Вдруг явилась колесница огненная и кони огненные (...) и понесся Илия в вихре на Небо", – гласит Библия.

Святой пророк Илия Фото: hramgolyanovo.ru

Традиции праздника

В народном представлении пророк Илья-громовержец ездит по небу на огненной колеснице. Его почитали в Киевской Руси еще до принятия христианства и молились ему чаще, чем Перуну.

У "плододавца" Ильи просили дождя для урожая, девушки обращались с молитвами о замужестве. А играть свадьбу или венчаться в день Ильи считается хорошим знаком: брак, заключенный в этот день, будет долгим и счастливым.

У святого Ильи традиционно просили дождя для урожая Pixabay

Накануне праздника устраивалась братчина – коллективная трапеза, связанная с жертвенным закланием животного Илье. После братчины молодежь отправлялась на гуляния, игры, хороводы, песни и танцы.

Говорили, что всю ночь на Ильин день гремит гром и сверкают молнии, а днем в праздник вся нечистая сила, боясь огненной силы святого, обращается в разных зверей: волков, лисиц, зайцев, кошек, собак.

Что нельзя делать в день Ильи

2 августа нельзя работать, особенно это касается физического тяжелого труда. Это считается оскорбительным по отношению к пророку Илье.

В праздник категорически нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, думать плохо о ком-то.

По поверью, в Ильин день и сутки после него нельзя купаться: якобы пророк Илья справляет в воду малую нужду.

В Ильин день и после него, по поверью, нельзя купаться в водоемах Pixabay

Приметы на 2 августа

Кто попал в Ильин день под дождь, тот запасся здоровьем на весь год.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с водой прощается.

На Илью до обеда – лето, после обеда – осень.

Петр и Павел час убавил, а Илья пророк два уволок.

Илья лето кончает, жито зажинает.

На пророка Илью баранью голову на стол.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 августа издавна также отмечался Перунов день – славянский языческий праздник, посвященный богу-громовержцу.