Ильин день 2020: что обязательно нужно сделать
В воскресенье, 2 августа, православные празднуют Ильин день. Этот праздник посвящен памяти одного из самых почитаемых святых в христианской вере – пророка Илии.
OBOZREVATEL предлагает узнать, какие традиции принято соблюдать в этот день и что издавна старались сделать на Илью наши предки.
Что нужно сделать в День Ильи?
Помолиться за здоровье свое и близких: считается, что пророк Илья разрешает супружеские ссоры, мирит родителей и детей, исцеляет.
Посетить службу в церкви, поставить свечку святому Илье;
Помогать нуждающимся.
В честь Дня Ильи принято устраивать праздничные ужины с большим количеством гостей.
В древности у святого просили хорошей погоды, дождя для урожая: Илья считался своеобразным Перуном-громовержцем.
Девушки обращаются к святому Илье Пророку с молитвами о замужестве.
По поверью, 2 августа обязательно нужно умыться родниковой водой, чтобы защититься от зла и зарядиться силой.
Если в День Ильи Пророка идет гроза – все двери и окна в доме нужно закрыть, а перед иконами зажечь свечи. Дождевая вода после грозы, по поверью, обладает целебной силой и защищает от сглаза.
Накануне праздника издавна устраивалась братчина – коллективная трапеза, связанная с жертвенным закланием животного Илье. После братчины молодежь отправлялась на гуляния, игры, хороводы, песни и танцы.
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