Ильин день 2020: что обязательно нужно сделать

В воскресенье, 2 августа, православные празднуют Ильин день. Этот праздник посвящен памяти одного из самых почитаемых святых в христианской вере – пророка Илии.

OBOZREVATEL предлагает узнать, какие традиции принято соблюдать в этот день и что издавна старались сделать на Илью наши предки.

Святой пророк Илия Фото: hramgolyanovo.ru

Что нужно сделать в День Ильи?

Помолиться за здоровье свое и близких: считается, что пророк Илья разрешает супружеские ссоры, мирит родителей и детей, исцеляет.

Посетить службу в церкви, поставить свечку святому Илье;

Помогать нуждающимся.

В честь Дня Ильи принято устраивать праздничные ужины с большим количеством гостей.

В древности у святого просили хорошей погоды, дождя для урожая: Илья считался своеобразным Перуном-громовержцем.

Девушки обращаются к святому Илье Пророку с молитвами о замужестве.

По поверью, 2 августа обязательно нужно умыться родниковой водой, чтобы защититься от зла и зарядиться силой.

Если в День Ильи Пророка идет гроза – все двери и окна в доме нужно закрыть, а перед иконами зажечь свечи. Дождевая вода после грозы, по поверью, обладает целебной силой и защищает от сглаза.

Накануне праздника издавна устраивалась братчина – коллективная трапеза, связанная с жертвенным закланием животного Илье. После братчины молодежь отправлялась на гуляния, игры, хороводы, песни и танцы.

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